Calano i ricoveri, ma dal 7 febbraio le Marche lo stesso in zona arancione

ANCONA - A poche ore dall'annuncio del cambio di colore nelle Marche, arrivano buone notizie per quanto riguarda i ricoveri negli ospedali della nostra Regione. Oggi, domenica 6 febbraio, si è registrato un calo rispetto alla giornata di sabato (377 ricoveri contro i 394 di ieri). Un dato che di conseguenza ha portato ad una diminuzione della saturazione all'interno delle Terapie Intensive, dove attualmente sono presenti 52 persone (2 in meno rispetto a sabato).

In calo anche le terapie semi-intensive e non intensive, scese rispettivamente di 5 e 8 unità. Tutto questo però non cambierà il cambio di colore previsto per la giornata di domani, quando le Marche torneranno in zona arancione. Una scelta che non è piaciuta al governatore Francesco Acquaroli, che anche oggi ha criticato aspramente la decisione del Governo.