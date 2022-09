Covid, netto calo dei contagi: misure alleggerite e quarantena light in arrivo

ANCONA- Calano i dati della positività da Covid in tutta Italia e calano, in modo rilevante, anche nelle Marche. Nella nostra regione la decrescita ha fatto registrare numeri del 22% addirittura più veloce di molte altre parti in Italia.

Il ministero della Salute, visti i confortanti dati di agosto, ha deciso di operare alcune modifiche sulle misure anti-contagio e, in particolare, sulla quarantena che diventerà sempre più light. Per i contagiati dal Coronavirus asintomatici sin dall'inizio, o quelli che dopo una fase iniziale con sintomi ne risultano privi da almeno 2 giorni, l'isolamento potrà terminare dopo 5 giorni, invece degli attuali 7, purché venga effettuato un tampone, antigenico o molecolare, con risultato negativo al termine del periodo d'isolamento. La circolare del ministero della Salute rivede anche la gestione dei casi Covid di lunga durata. In caso di positività persistente «si potrà interrompere l'isolamento - spiega la circolare firmata dal direttore alla prevenzione del Ministero della Salute Gianni Rezza - al termine del 14esimo giorno dal primo tampone positivo (e non più 21), a prescindere dall'effettuazione del test». Per i contatti stretti di contagiati restano in vigore le indicazioni contenute nella circolare del ministero del 30 marzo scorso», vale a dire dieci giorni di autosorveglianza con obbligo di mascherina Ffp2 chiuso o in presenza di assembramenti.

Tornando alle Marche, i dati sono più che incoraggianti. Con i 598 nuovi casi annotati nei bollettini di ieri – come riporta il Corriere Adriatico - l'incidenza settimanale è scesa a 309 casi ogni 100mila abitanti. Il mese di agosto, con i dati di ieri riferiti a mercoledì, si è chiuso con 29.307 nuovi positivi nelle Marche, contro i 74.735 di luglio. Agosto era iniziato con un'incidenza settimanale di 915 casi per 100mila abitanti, adesso siamo praticamente a un terzo. Anche i ricoveri per Covid, nonostante il lieve rialzo di ieri in area medica (+4), sono drasticamente scesi rispetto al primo agosto, passando da 204 a 81 in area medica e da 9 a 2 in terapia intensiva.