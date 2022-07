Covid, nelle Marche giù i ricoveri ed incidenza in calo: ci sono però 4 vittime

ANCONA - Scendono nelle Marche sia il numero di ricoveri che il tasso di incidenza positivi. I casi registrati nelle ultime 24 ore sono 2.233 (663 ad Ancona, 343 ad Ascoli Piceno, 302 a Fermo, 435 a Macerata, 356 a Pesaro Urbino e 134 da fuori regione) con 6.001 tamponi testati ed un tasso di incidenza di 1.008,44 in calo rispetto ai 1.037,63 di ieri.

Le vittime oggi sono quattro, due in provincia di Ancona ed altrettante in provincia di Macerata, che portano il conteggio totale dei decessi da inizio pandemia a 4.010 (2.210 uomini e 1.800 donne): 1.160 a Pesaro Urbino, 1.242 ad Ancona, 707 a Macerata, 484 a Fermo, 365 ad Ascoli Piceno e 52 da fuori regione. I ricoveri passano da 227 a 213: tre in terapia intensiva (-1), 13 in semi intensiva (+2) e 197 in reparti non intensivi (-15). I casi e contatti in quarantena sono infine 27.973: 27.845 asintomatici e 128 sintomatici.