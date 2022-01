Covid, sono 1.619 i casi nelle ultime 24 ore: l'incidenza ad oltre 600

ANCONA - Sale ad oltre 600 l'incidenza dei contagi da Covid su 100mila abitanti. Nelle ultime 24 ore sono infatti 1.619 i nuovi positivi nella nostra regione. E' quanto comunicato nella giornata di oggi dal Servizio Sanità delle Marche.

Il maggior numero dei casi è registrato ad Ancona (503). Seguono Fermo con 412, Ascoli Piceno con 230, Macerata con 225, Pesaro con 135 e 114 contagiati da fuori regione. In totale sono stati 28.858 i tamponi e test antigenici eseguiti nelle ultime 24 ore. Tra i positivi generali il 63% risulta vaccinato, mentre il 37% non vaccinato. L'incidenza su 100mila abitanti però è di 32,64 tra i marchigiani con vaccino mentre quella sui non vaccinati è 148,64.