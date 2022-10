Covid, altre due vittime negli ospedali: sono due uomini di Fermo e Macerata. Il totale dei decessi sale a 4.142

Nella giornata di ieri (mercoledì) si sono registrate due vittime nelle Marche. Si tratta di due uomini, provenienti dalla provincia di Fermo e Macerata, che portano il bilancio da inizio emergenza a 4.142 decessi (2.278 uomini e 1.864 donne): 1.177 a Pesaro Urbino, 1.278 ad Ancona, 738 a Macerata, 508 a Fermo, 381 ad Ascoli Piceno e 60 da fuori regione.

I positivi, rilevati nelle ultime 24 ore, sono 1.058 (389 ad Ancona, 118 ad Ascoli Piceno, 101 a Fermo, 206 a Macerata, 208 a Pesaro Urbino e 36 da fuori regione) con 1.975 tamponi testati ed un tasso di incidenza che scende ancora da 530,19 a 514,49. Salgono invece i ricoveri che passano da 152 a 157: sei in terapia intensiva (+1), quattro in semi intensiva (+1) e 147 in reparti non intensivi (+3). I casi in isolamento domiciliare infine sono 10.520: 10.475 asintomatici e 45 sintomatici.