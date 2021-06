Covid Marche, un paziente in più in terapia intensiva ma nessun morto nelle ultime 24 ore

Resta stabile il numero dei ricoverati nelle Marche a causa del Covid-19. Il servizio Sanità della Regione comunica che nelle ultime 24 ore i contagi sono saliti a 102.876 (+35) di cui 96.397 dimessi/guariti (+40), 3.343 in isolamento domiciliare (-5) e 118 ricoverati. I pazienti in terapia intensiva risalgono da 21 a 22: otto a Pesaro Marche Nord, tre ad Ancona Torrette di cui uno in pediatria (+1), due a Jesi, tre all'ospedale Covid di Civitanova Marche, uno a Fermo e cinque a San Benedetto del Tronto. Passano da 41 a 42 i ricoveri nelle aree semi intensive (19 a Marche Nord, 16 all'ospedale Covid di Civitanova Marche, quattro a Fermo e tre ad Ascoli Piceno), mentre scendono da 56 a 54 quelli in reparti non intensivi (uno a Marche Nord, 16 al Torrette, tre all'Inrca di Ancona, 11 all'Inrca di Fermo, 11 a Fermo, uno a San Benedetto del Tronto, quattro ad Ascoli Piceno e sette alla Casa di cura Villa Serena). Gli ospiti in strutture territoriali sono 87 (-5), mentre i pazienti nei Pronto soccorso, in attesa di ricovero, 3 (-1). Dei 35 casi odierni due sono stati registrati in provincia di Macerata dove i positivi salgono a 21.153, 15 ad Ancona (32.932), 12 a Pesaro Urbino (23.259), uno a Fermo (10.193), quattro ad Ascoli Piceno (11.264) e uno fuori regione (4.075). I casi/contatti in isolamento domiciliare infine scendono a 5.045 (-484): 3.487 asintomatici e 1.558 sintomatici. In quarantena anche 65 operatori sanitari.

Le vittime

Nessun decesso, dovuto al Covid-19, è stato rilevato nelle Marche nelle ultime 24 ore. Le vittime da inizio emergenza restano 3.018: 1.696 uomini e 1.322 donne con un'età media di 82 anni che, nel 97,2% dei casi, presentavano patologie pregresse. Il maggior numero di decessi si è registrato a Pesaro Urbino (978), seguito da Ancona (965), Macerata (509), Fermo (289) e Ascoli Piceno (243), mentre sono 34 le vittime provenienti da fuori regione.