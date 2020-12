Salgono i ricoveri e ci sono altre 11 vittime: il bollettino del 29 dicembre

I pazienti nei Pronto soccorso marchigiani, in attesa di un ricovero, sono 37 (23 a Marche Nord, tre a Urbino, uno a Fabriano, tre a Jesi, sei a Civitanova Marche ed uno a Fermo), mentre i casi ospitati in strutture territoriali sono 239 (48 a Campofilone di Fermo, 22 a Chiaravalle, 53 a Galantara, 37 alla Rsa di Macerata Feltria, 26 a Fossombrone, 19 a Ripatransone e 34 nella residenza dorica dell'Inrca). Dei 508 casi odierni 38 sono stati registrati in provincia di Macerata dove i positivi da inizio emergenza salgono a 8.808, 123 ad Ancona (11.222), 194 a Pesaro Urbino (9.216), 83 a Fermo (4.636), 36 ad Ascoli Piceno (5.054) e 34 da fuori regione (1.400). I casi/contatti in isolamento domiciliare infine sono 13.758 (10.111 asintomatici e 3.647 sintomatici): 3.904 a Pesaro Urbino, 4.479 ad Ancona, 2.641 a Macerata, 1.313 a Fermo e 1.421 ad Ascoli Piceno. In quarantena anche 601 operatori sanitari.

Sale il numero dei ricoverati nelle Marche. Il servizio Sanità della Regione comunica che i contagi da inizio emergenza sono 40.336 (+508): 28.661 dimessi-guariti (+105 tra cui 32 dimessi), 9.603 in isolamento domiciliare (+380) e, appunto, 526 ricoverati (+12). I pazienti in terapia intensiva passano da 60 a 61 di cui 14 a Pesaro Marche Nord, 16 ad Ancona Torrette (-1), sette a Jesi (+2), 11 all'ospedale Covid di Civitanova Marche (-1), tre a Fermo (+1) e 10 a San Benedetto del Tronto. Lieve incremento anche dei ricoveri in aree semi intensive che oggi sono 138 rispetto ai 137 di 24 ore fa (45 a Marche Nord, 18 ad Ancona Torrette, tre a Senigallia, 12 a Jesi, cinque a Macerata, 28 all'ospedale Covid, 12 a Fermo, nove a San Benedetto del Tronto e sei ad Ascoli Piceno) mentre per quanto riguarda i pazienti in reparti non intensivi oggi sono 327, dieci in piu' rispetto a ieri (37 a Marche Nord, 51 al Torrette, 23 all'Inrca di Ancona, 17 all'Inrca di Fermo, uno a Pesaro-Spdc, 25 a Jesi, 22 a Senigallia, 41 a Macerata, 11 all'ospedale di Civitanova Marche, 18 a Camerino, 36 a Fermo, 24 a San Benedetto del Tronto, quattro ad Ascoli Piceno e 17 alla Casa di cura Villa Serena di Jesi).

Vittime

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che purtroppo nelle ultime 24 ore si sono verificati 11 decessi.