Covid, due casi di contagio in tribunale

Due casi di positività al Covid negli uffici del tribunale di Ancona. Il Presidente dell’Ordine degli avvocati di Ancona Maurizio Miranda invia una nota per chiedere a tutta la categoria di adottare buonsenso e la raccomandazione che vengano prese tutte le cautele. Si legge nella nota: «Dopo essere stato informato di due casi di positività tra il personale degli uffici del Tribunale Civile, fortunatamente non gravi per la salute degli interessati, sono a raccomandare ai colleghi di utilizzare tutti gli strumenti già sperimentati nel corso dello scorso lockdown, per accedere ai servizi di cancelleria e indispensabili per non rallentare l’attività degli uffici».

«Purtroppo – ha aggiunto – stiamo registrando una recrudescenza dei casi di contagio e anche il comparto giustizia, ovviamente, non poteva esserne immune». «Nel periodo di lockdown – insiste il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Ancona - abbiamo sperimentato l’utilizzo di modalità differenti e alternative rispetto a quelle tradizionali per accedere ai servizi e svolgere la propria attività presso gli uffici in sicurezza. Conto sul senso di responsabilità che gli avvocati e non solo hanno dimostrato in questi mesi per preservare la salute di tutti». A quanto si apprende gli uffici interessati dai casi sono stati prontamente sanificati e messi in sicurezza.