Covid, una vittima dopo settimane: 211 nuovi casi nelle Marche

Oggi, 4 agosto, sono 211 i nuovi contagi da Coronavirus nelle Marche secondo il bollettino di oggi diramato dalla Regione Marche. Il servizio Sanità nella sua tabella quotidiana fa riferimento ad un decesso. Erano settimane che non accadeva. Si tratta di un 71enne di Gradara ricoverato a Pesaro e con patologie pregresse. Il totale delle vittime si attesta a 3040 da inizio pandemia. L'incidenza dei positivi è all'11,1% (ieri superava il 19%) mentre cresce il tasso cumulativo di nuovi positivi ogni 100mila abitanti arrivato a 62,87 (ieri era 55).

Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 3316 tamponi nella Regione di cui 626 antigenici. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Macerata a 68, Ancona a 55, Fermo a 36 e Pesaro-Urbino a 26. Da ieri nelle Marche sono stabili le occupazioni delle terapie intensive, 4 in più gli ingressi in ospedale in reparti ordinari Covid.