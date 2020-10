Rimborso trasporto scolastico per sospensione Covid, le domande fino al 13 novembre

ANCONA - Le famiglie che nell’anno scolastico 2019/2020 hanno iscritto i propri figli al Servizio di Trasporto Scolastico, potranno presentare dal 30/10/2020 al 13/11/2020 istanza di rimborso per i mesi di marzo, aprile e maggio in cui il servizio è stato sospeso a causa della crisi sanitaria dovuta al Covid-19.

Il rimborso può essere richiesto esclusivamente:

– dalle famiglie i cui figli/e, nell’anno scolastico 2020/2021 sono usciti dal ciclo di scuole dell’obbligo interessate dal servizio;

– dalle famiglie che non hanno più iscritto i propri figli per l’anno scolastico 2020/2021 al Servizio di Trasporto Scolastico.

Per ottenere il rimborso sarà sufficiente compilare il modulo scaricabile all'indirizzo https://www.comune.ancona.gov. it/ankonline/rimborso- trasporto-scolastico- sospensione-covid-19/ ed inviarlo, assieme alle ricevute di pagamento, al servizio di posta elettronica scuolabus@comune.ancona.it. Le domande presentate oltre la data del 13/11/2020 (o non complete dei documenti richiesti) non saranno prese in considerazione. Per ulteriori informazioni è possibile contattare lo 071 222 5016 oppure utilizzare l’indirizzo di posta elettronica polgia@comune.ancona.it.