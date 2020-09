Rimosso il cartello di divieto per gli animali all'ascensore del Passetto

È stato rimosso il cartello sulla piattaforma dell'ascensore del Passetto con il quale veniva interdetto l'ingresso in ascensore agli animali.

Il caso era stato segnalato al Comune dalla associazione animalista LAV e da altre fonti. Il cartello era stato affisso da Conerobus, società che gestisce il servizio, in quanto l’accesso in spiaggia degli animali è sempre interdetto durante la stagione balneare, con l'unica eccezione dell'accompagno per non vedenti. Il divieto in questione, indipendente rispetto all’emergenza, è stato accostato alle misure anti Covid perché inizialmente tra le varie accortezze da adottare nell’ambito dell’emergenza sanitaria era stato segnalato anche di fare attenzione al contatto tra gli animali da affezione e i rifiuti domestici e/o urbani.