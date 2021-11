Asciugatrice in corto circuito, scoppia l'incendio nel seminterrato

Paura ieri pomeriggio in un locale nel cuore della città di Jesi. I vigili del fuoco sono intervenuti per l’incendio di un locale seminterrato di un’abitazione vicino piazza delle Monnighette. I pompieri, arrivati sul posto con tre automezzi, hanno spento le fiamme e messo in sicurezza il locale interessato dal rogo.

Dalle prime informazioni l'incendio sembrerebbe essere scattato a causa di un cortocircuito di un'asciugatrice elettrica. Per fortuna non sono rimaste coinvolte o intossicate persone e anche i danni materiali sarebbero circoscritti.