Un corteo in silenzio per ricordare Klajdi: appuntamento in centro ad Ancona

ANCONA - Domani, giovedí 31 agosto alle ore 18 si svolgerà una manifestazione per Klajdi Bitri, il ragazzo ucciso domenica a Sirolo. È previsto il raduno dei partecipanti in Piazza Cavour con partenza alle 18, a seguire ci sará un corteo lungo Corso Garibaldi fino a Piazza della Repubblica e ritorno fino a Piazza Roma. Il corteo si snoderà in silenzio, senza cartelli o striscioni e senza slogan.

"L'evento ha la sola finalitá di portare vicinanza alla famiglia del ragazzo. Non saranno consentite proteste, cori e qualsiasi gesto violento verbalmente o fisicamente- avvisano gli amici del 23enne ucciso, via post su Facebook- è stata richiesta regolare autorizzazione alla Questura di Ancona che ha gentilmente concesso e previsto adeguato servizio d'ordine. Chi vorrá partecipare troverá una cassetta per raccogliere delle offerte che verranno poi consegnate ai famigliari del ragazzo per aiutarli a riportare la salma in Albania. Non ci sono collegamenti con associazioni o partiti politici e non c'è appartenenza a nessuna religione. Si raccomanda il silenzio durante il percorso del corteo".