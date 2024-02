Corte dei conti, l'allarme è sui fondi per l'agricoltura: illeciti in aumento anche in provincia

ANCONA - Quarantadue citazioni, condanne per complessivi 2,3 milioni di euro. Sono solo alcuni dei numeri presentati durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte dei Conti, stamattina alla Loggia dei Mercanti. 42 gli atti di citazione inviati dalla Procura per 122 persone e un danno erariale di 11milioni e 480mila euro. 18 i giudizi che hanno riguardato i Comuni (l'istituzione più danneggiata), 11 lo Stato, 6 gli enti di servizio sanitario. Recuperati 635mila euro.

Occhi puntati, da parte della Procura, sull'utilizzo di fondi europei e statali in agricoltura: «Un fenomeno preoccupante e in continua crescita - evidenzia il procuratore regionale Alessandra Pomponio- perché evidenzia finanziamenti non dovuti o utilizzati per altre finalità diverse da quelle previste dalla legge. E' un fenomeno diffuso in Regione, con casi anche in provincia di Ancona. Gli importi sono elevati perché riguardano più anni contributivi». Spesso si tratta di società che ricevono finanziamenti per poi scomparire: «In questo caso è molto difficile "inseguirle", ecco perché collaboriamo con la procura europea e della Repubblica». Sotto la lente dei magistrati contabili c'è anche il reddito di cittadinanza ottenuto negli anni passati: «Si discute se si tratta di un contributo a fondo perduto o la realizzazione di un programma, dove quindi può intervenire la giurisdizione contabile. Abbiamo preso contatti con l'Inps sollecitando anche un'attività di vigilanza da parte loro per il recupero di fondi illecitamente percepiti. Spesso si tratta di fondi molto frazionati e per persone non abbienti, dove è difficile andare ad effettuare recuperi».

Diversi i casi di truffa per cui è stata riconosciuta la responsabilità amministrativa, tra cui quelli correlati alla gestione dell'accoglienza di extracomunitari richiedenti protezione internazionale e quelli derivanti dall'indebita erogazione di indennità di missione e di rimborsi chilometrici. Sotto esame, ma ormai in fase di discussione, anche il caso dei falsi green pass per la quantificazione dei danni patrimoniali procurati. Poi, in tema di appalti, è stata segnalata la condanna per un danno erariale di 500mila euro nei confronti del dirigente di un Ente sanitario che, omettendo il controllo della documentazione di gara, non ha garantito l'Ente stesso dopo l'inadempimento contrattuale dell'appaltatore. Le archiviazioni sono state 2.451. I sequestri conservativi, due nel corso dell'anno, ammontano a 791mila euro.