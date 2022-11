Botte ai poliziotti lungo il corso, nemmeno l’intervento di un amico lo placa: denunciato per oltraggio

SENIGALLIA - Ubriachi, poliziotti aggrediti e droga trovata in un giardino pubblico. È il bilancio dei controlli del fine settimana effettuato dalla polizia del Commissariato. Gli agenti, muovendosi in zone particolarmente a rischio, hanno identificato oltre 100 persone e 60 veicoli. Un primo intervento è stato effettuato dagli agenti della Volante che hanno trovato dentro ad un bar, frequentato da pregiudicati, un 50enne, senigalliese, con numerosi precedenti. L’uomo aveva una misura di prevenzione di sorveglianza speciale e non si sarebbe dovuto trovare in quel bar così è stato segnalato all’autorità giudiziaria. Domenica sera gli agenti sono intervenuti in centro dove c’erano diversi giovani. Uno di questi ha iniziato ad insultare la pattuglia. È stato difficile identificarlo perché era in forte stato di agitazione tanto che nemmeno un amico è riuscito a farlo smetterle rendendosi conto che si stava seriamente inguaiando. Alla fine è stato multato per ubriachezza e denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale.

Nel pomeriggio, un minuzioso controllo della zona circostante i Giardini Palazzesi dove, in diverse occasioni, in passato, sono state segnalate presenze sospette, i poliziotti hanno notato un gruppo di persone sedute su una panchina. Poco distante c’era un involucro con 10 grammi di cocaina. Non è stato possibile accertare di chi fosse ma la droga è stata sequestrata.