Tentano di rubare capi di abbigliamento, uno si fa male: ragazzi in fuga, caos lungo il Corso

ANCONA - Si ferisce alla mano mentre tenta di rubare un paio di pantaloni nel negozio del centro, caos in Corso Garibaldi. E' accaduto ieri mattina a uno dei quattro ragazzi successivamente rintracciati e identificati poco dopo in piazza Roma dalle forze dell’ordine. È stato il personale del negozio ad allertare i carabinieri dopo che il gruppo, composto da due minorenni (17 anni) e da altri due che hanno già compiuto 18 anni, si era dato alla fuga.

Erano stati visti in un punto vendita di abbigliamento sportivo durante dei sospetti viavai in camerino, effettuati per portarci a più riprese capi di abbigliamento con la speranza di riuscire poi a nasconderli all’interno degli zaini o sotto i vestiti. Mentre armeggiava per togliere il dispositivo antitaccheggio, uno di loro si è fatto male, perdendo sangue e sporcando così anche alcuni vestiti. Quindi il tentativo del gruppo di far perdere le proprie tracce lungo le vie del centro, fallito per l’intervento dei militari. Potrebbero rispondere nelle prossime ore di tentato furto dopo la procedura d'ufficio.