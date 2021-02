Passeggia lungo il corso senza mascherina, ai carabinieri: «La sto andando a comprare»

Una scusa poco credibile che non ha convinto i militari. Per lui, un 25enne, è scattata la sanzione per aver violato le normative vigenti

ANCONA - I carabinieri del Norm hanno effettuato nella giornata di ieri dei controlli per verificare il rispetto delle normative vigenti contro l'avanzare della pandemia. A finirei nei guai una decina di giovani, tra cui alcuni minorenni, sorpresi mentre si trovavano lungo Corso Garibaldi e dove avevano creato degli assembramenti. Durante la loro identificazione i militari hanno individuato un ragazzo di 25 anni che, come se niente fosse, passeggiava lungo il corso senza utilizzare la mascherina. Il giovane ha tentato di giustificarsi dicendo che stava raggiungendo la più vicina farmacia per acquistarla. Una scusa, poco credibile, che non gli ha evitato la multa.