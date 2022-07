Scoppia la lite choc lungo il corso: presa a sberle una donna finisce al pronto soccorso

ANCONA - Sono stati attimi di panico quelli vissuti ieri sera in corso Garibaldi. In un attimo le sirene di ambulanza e polizia hanno invaso le vie del centro città. A quanto si apprende, poco prima delle 21, sarebbe scoppiata una lite tra due gruppi di persone che già si conoscevano. Questo sarebbe stato il "secondo round" di un precedente diverbio esploso nel pomeriggio. Non è ancora chiaro il motivo del parapiglia ma, nella concitazione, una donna, 42 anni, è stata colpita da uno schiaffo al viso.

Sul posto è intervenuta l'ambulanza della Croce Gialla di Ancona e le Volanti della polizia. I protagonisti di questa vicenda sono stati identificati sul posto e dopo poco è tornata la calma ma la 42enne aggredita è stata portata al pronto soccorso di Torrette per accertamenti con un codice verde.