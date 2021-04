Beve birra con gli amici senza mascherina, vede la polizia e la beve d'un fiato: 4 multati

Quattro amici seduti vicino all'ingresso di un locale in corso Carlo Alberto sono stati pizzicati a bere birra gomito a gomito e a chicchierare senza indossare le mascherine. Multati dalla polizia di Ancona per violazione delle norme anti Covid-19.

Gli uomini, tutti di origine albanese, alla vista degli agenti delle Volanti hanno cercato di occultare le loro bevande con dei goffi gesti: due di loro hanno fatto scivolare il bicchiere ancora pieno per terra, uno ha versato il contenuto sui pantaloni facendo credere di essersi bagnato poco prima scivolando per terra, e l'ultimo, senza prendere fiato, ha trangugiato velocemente tutta la birra. Le scuse però non sono bastate e per loro è scattata la multa da 400 euro ciascuno.