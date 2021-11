Cadono pezzi di intonaco e calcinacci dalla facciata di un palazzo in corso Amendola all'angolo con via Cadorna.



Sul posto questa mattina poco prima delle 10 sono intervenuti i vigili del fuoco di Ancona che hanno messo in sicurezza la zona e circondato l'area pericolante con del nastro per evitare la circolazione dei pedoni sul marciapiede in quel tratto.