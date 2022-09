Al via la riqualificazione di tutti i marciapiedi di Corso Amendola e piazza Don Minzoni: le modifiche alla sosta

ANCONA - Al via da lunedì 3 ottobre i lavori di riqualificazione di tutti i marciapiedi di Corso Amendola e Piazza don Minzoni, con la realizzazione di un’area di cantiere che sarà operativa fino al giorno 19 maggio 2023. Pertanto è stata emessa una ordinanza dalla Polizia Locale con provvedimenti limitativi della sosta veicolare per le opere in questione. Si giunge al via dei lavori dopo una ultima riunione, svoltasi in questa settimana, con gli operatori economici della zona. La risistemazione dei marciapiedi, i materiali e le modalità sono frutto di una concertazione, già avviata nei mesi scorsi, tra Comune di Ancona e gli operatori commerciali di Corso Amendola e Piazza Don Minzoni. .

“Abbiamo lavorato in questi mesi in stretta collaborazione con l'associazione dei commercianti del centro commerciale naturale e con le associazioni di categoria. Lo scopo della risistemazione è garantire percorribilità pedonale in sicurezza, eliminare le barriere architettoniche e al contempo valorizzare l'alta qualità di un'area commerciale che in questi ultimi anni si è particolarmente rivitalizzata. La cantierizzazione avverrà per zone, in modo da ridurre al massimo i disagi sia per i residenti che per i locali commerciali grazie ad un piano studiato nei minimi particolari e che conterrà i disagi per l'accesso alle attività economiche in particolare nel periodo natalizio” afferma l'assessore ai Lavori Pubblici, Paolo Manarini.

La scelta condivisa della nuova pavimentazione, caratterizzata da materiale ad alta durabilità, favorirà la valorizzazione di corso Amendola garantendo estrema visibilità per questo centro commerciale naturale di grande qualità. Queste le indicazioni per le limitazioni della sosta dal 3 ottobre:

CORSO AMENDOLA intersezione PIAZZA DON MINZONI:

è autorizzato lo spostamento del box Igenio dalla sua posizione attuale; lo stesso verrà sistemato in Corso Amendola fronte civico 14 (lato Piazza don Minzoni), negli stalli di sosta riservati ai motocicli, per una lunghezza corrispondete a mq 20;

Igenio verrà ricollocato nella sua postazione originaria entro 2/3 settimane a partire dalla data del 03/10/2022 e comunque non appena terminati i lavori sul tratto di marciapiede di Piazza don Minzoni;

PIAZZA DON MINZONI:

viene autorizzata la soppressione della fermata bus ivi presente al fine di realizzare un’area di cantiere. Qualora ritenuto necessario dalla Conerobus, la fermata potrà essere posizionata provvisoriamente (per la durata dei lavori) all’altezza dei civici 24 di Corso Amendola.

VIA FAZIOLI dal civico 9 al civico 13:

Divieto di sosta e fermata per una lunghezza corrispondente a 7 stalli di sosta al fine di realizzare un’area di cantiere.

VIA RISMONDO civ. 10 (tratto compreso tra V ia le della Vittoria e C or so Amendola):

Divieto di sosta e fermata per una lunghezza corrispondente a 7 stalli di sosta al fine di realizzare un’area di cantiere.