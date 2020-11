La Provinciale come una pista: Video su Facebook, maxi multa al neopatentato

Pubblica il video della sua folle corsa sulla provinciale del Conero in sella alla moto del padre. Per l’anconetano, appena diciottenne, è scattata la multa di alcune centinaia di euro oltre alla decurtazione di cinque punti sulla patente da poco ottenuta. La bravata risale allo scorso settembre. A tradire il giovane è stato proprio il filmato pubblicato da lui stesso sulla propria pagina Facebook, che non è sfuggito alla polizia stradale.

Il giovane è stato convocato in Questura insieme al padre e sanzionato. Le pubblicazioni sui social dei comportamenti pericolosi alla guida rientrano nell’attività di controllo dei poliziotti.