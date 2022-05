Un corpo steso sulla strada, «è morto correte!»: ma è così ubriaco che sta dormendo

ANCONA - «Corrette, c'è un uomo privo di sensi sulla strada»: così è arrivata la chiamata d'emergenza che avvisava della presenza di un uomo steso sull'asfalto in via Marconi. E' sucesso ieri intorno alle 23,30.

Quando i volontari della Croce Gialla di Ancona insieme all'automedica del 118 si sono precipitati sul posto lo hanno trovato effettivamente disteso a terra ma non per un malore o peggio, bensì perché completamente stordito dall'alcol. L'uomo, albanese di 30 anni, era infatti ubriaco. Così è stato caricato in ambulanza e trasportato a Torrette. Si riprenderà.