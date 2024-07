Una forte esplosione, la fiammata dal tombino e la luce che non c'è più: blackout alla Baraccola e in altri quartieri della città

ANCONA – Un forte scoppio udito dalla gran parte dei residenti del quartiere. Impossibile non sentirlo. D’altro canto le finestre della stragrande maggioranza delle abitazioni sono tutte aperte, visto il caldo insostenibile che attanaglia tutti quanti in questi giorni di luglio. Qualcuno si affaccia e nota una fiammata uscire da un tombino. E poi il buio. Nel senso letterale del termine, visto che in pochi secondi la luce è andata via via mancando prima dentro le case e poi lungo la strada. È quanto accaduto ieri sera appena prima che fossero le 22 in via Caduti del Lavoro, ma l’episodio ha visto come vittime anche i residenti di via Tarantelli e di altre zone dell'esteso quartiere della Baraccola.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, mentre una squadra Enel è stata chiamata per ripristinare la corrente elettrica nella zona e, attorno alle 23,30, tutto era tornato alla normalità. La corrente elettrica è però venuta a mancare in altri quartieri della città. A Torrette ad esempio la luce e saltata diverse volte, mentre a Palombina Nuova la corrente è mancata fino a questa mattina. Ciò ci conduce direttamente a Falconara, dalla cui pagina Facebook ufficiale del Comune si apprende che l'elettricità è venuta a mancare in diversi quartieri per via di un «doppio guasto sulla rete che ha interessato più comuni». Anche in questo caso le squadre Enel sono dovuto intervenire. Gli interventi risultano ancora in corso a Collemarino.

La causa, secondo tutti, è da ricondursi all’eccessivo e contemporaneo utilizzo della corrente per condizionatori, ventilatori, luce, tv e altri elettrodomestici vari. Tutto questo, moltiplicato per le centinaia di abitazioni presenti in ogni quartiere, avrebbe portato ai black out.