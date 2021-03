Da lunedì si parte con la consegna dei vaccini ai medici di base marchigiani

Lo ha comunicato oggi pomeriggio l'assessore regionale alla Sanità, Filippo Saltamartini, nel corso di una riunione in via telematica con il responsabili regionali del servizio e le sigle sindacali dei medici

Inizierà il 15 marzo la consegna delle dosi vaccinali e dei dispositivi di protezione individuale ai medici di Medicina generale per la vaccinazione dei cittadini over 80 prenotati nelle liste per non deambulanti e le persone fragili. Lo ha comunicato oggi pomeriggio l'assessore regionale alla Sanità, Filippo Saltamartini, nel corso di una riunione in via telematica con il responsabili regionali del servizio e le sigle sindacali dei medici.

I dottori, che procederanno compatibilmente con la quantità di dosi che la struttura commissariale mettera' a disposizione per le Marche, chiameranno mano a mano i cittadini che si sono prenotati per concordare l'appuntamento domiciliare. «Ringrazio il segretario regionale di Fimmg Massimo Magi, il segretario regionale di Snami Fabrizio Valeri e tutti i medici di medicina generale che saranno una forza fondamentale per mandare avanti la vaccinazione sul territorio- dice l'assessore regionale alla Sanità, Filippo Saltamartini-. Ora ci auguriamo che dallo Stato arrivino le maggiori forniture come ci sono state annunciate cosi' da poter dare un impulso importante a questa vaccinazione».