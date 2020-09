Covid-19, nelle Marche impennata di ricoveri e pazienti in terapia intensiva

MARCHE - Impennata di ricoveri nelle Marche a causa del Coronavirus. In aumento anche il numero di pazienti in terapia intensiva. In base all'aggiornamento pomeridiano del Gores salgono a 7.906 i casi positivi (+5) di cui 6.154 dimessi/guariti (+3), 733 in isolamento domiciliare (-5) e, appunto, 29 ricoverati (+7). Tra questi i pazienti in terapia intensiva sono quattro: tre a Pesaro Marche Nord, due in più rispetto a ieri ed uno al Torrette di Ancona.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I pazienti in reparti non intensivi sono 23 (due a Pesaro Marche Nord, 10 a Fermo, 11 al Torrette di Ancona di cui una ricoverata nella clinica Pediatrica) mentre restano due le persone ricoverate in aree semi intensive, all'ospedale di San Benedetto del Tronto. Le persone ospitate alla Rsa di Campofilone di Fermo sono 18. Dei cinque nuovi casi positivi tre sono stati registrati in provincia di Macerata che sale così a 1.296 contagi, uno ad Ancona (2.069) e uno ad Ascoli Piceno (554). Contagi zero a Pesaro Urbino (3.119) e Fermo (566). I casi/contatti in isolamento domiciliare scendono a 2.294 (-127) tra cui 73 operatori sanitari: 569 ad Ancona (-53), 805 a Pesaro Urbino (-39), 286 a Macerata (-16), 136 a Fermo (-1) e 498 ad Ascoli Piceno (-18).