Aumentano ancora i casi di Covid nelle Marche, sono 17 i nuovi positivi

MARCHE - Continuano ad aumentare i casi positivi al Coronavirus nelle Marche, perlopiù legati al focolaio di Montecopiolo. Poco distante, a Macerata Feltria, l'Area Vasta 1 ha provveduto ad allestire un 'drive in' per effettuare i tamponi a tutte le persone collegate al focolaio che si è sviluppato negli ultimi giorni. Nelle ultime 24 ore il Gores ha esaminato 1.188 tamponi di cui 698 nel percorso 'nuove diagnosi' e 490 nel percorso 'guariti'.

I casi positivi rilevati sono 17. Nello specifico, 11 casi in provincia di Pesaro Urbino (nove riconducibili al focolaio di Montecopiolo, uno già in isolamento per contatto con caso positivo e uno individuato in seguito a tampone per accesso a prestazione sanitaria), tre casi in provincia di Ancona (una coppia in isolamento per contatto con caso accertato e un accesso a prestazione sanitaria) e tre casi in provincia di Ascoli Piceno (già in isolamento perche' contatti di casi accertati). Il rapporto odierno tamponi/positivi è pari al 2,5% circa mentre i contagi da inizio emergenza, esclusi quelli dell'hotel House di Porto Recanati, salgono a 6.843 su 98.190 test effettuati.