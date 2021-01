Castelfidardo, al via i tamponi gratuiti: come prenotare e cosa c'è da sapere

Domenica 24 e lunedì 25 gennaio, a Castelfidardo presso il Palasport di Piazzale Olimpia sarà attivato il progetto della Regione Marche denominato “Marche sicure” per uno screening di massa gratuito covid-19.

Orari

08:30-13:30 e 14:30-19:30

Lo screening, gratuito e su base volontaria, si effettua attraverso il tampone antigenico rapido in grado di rilevare la presenza del virus e di dare un risultato in circa 15-30 minuti. Il test è sicuro e indolore. Lo screening è aperto a:

tutti i cittadini e tutte le cittadine di età superiore ai 6 anni

alle persone che soggiornano nei Comuni di Castelfidardo, Loreto, Camerano, Numana e Sirolo per motivi di lavoro o studio

I minori devono essere accompagnati da un genitore.

Chi non può fare il test

hanno sintomi che indichino un’infezione da Covid-19 (in questo caso contattare il Medico di Assistenza primaria)

chi è attualmente in malattia per qualsiasi altro motivo

chi è stato positivo al Covid-19 negli ultimi tre mesi

chi è già in quarantena o in isolamento fiduciario

chi ha già prenotato l’esecuzione di un tampone molecolare

chi esegue regolarmente i test per motivi professionali

i minori sotto ai 6 anni

le persone ricoverate nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie comprese le case di riposo pubbliche e private

Per accedere al test occorre esibire la Tessera Sanitaria o un documento d’identità valido.

Come prenotare

Per accedere al servizio sanitario di screening è fortemente consigliato prenotarsi per evitare attese o assembramenti. Si ricorda che anche le persone che non sono riuscite a prenotarsi potranno effettuare il tampone antigenico. Sarà possibile prenotarsi a partire dal 18 gennaio attraverso la piattaforma attivata sul sito del Comune da lunedì. Chi non ha accesso a internet, può scegliere la prenotazione telefonica chiamando i numeri sotto riportati del proprio Comune di residenza. La prenotazione può essere effettuata anche per altri familiari, per esempio figlio, genitori ecc. anche usando la stessa mail e telefono.

Per effettuare il tampone serviranno pochi minuti, il risultato del test verrà comunicato dopo circa 20 minuti.

Documenti da portare

Ogni persona il giorno del test dovrà portare con sé il tesserino del CODICE FISCALE (tessera sanitaria) o un documento d’identità. E’ importante arrivare all’appuntamento con il modulo di richiesta del test dell’Asur già compilato. Il modulo è di disponibile a questo link, ma sarà disponibile in formato cartaceo anche presso i municipi di residenza.

Informazioni e numeri di supporto

Castelfidardo 335 7182840 dal 18 gennaio dalle 9.00 alle 14.00

Camerano 071 7303057 dal 18 gennaio dalle 9.00 alle 14.00

Numana 071 9339848 dal 18 gennaio dalle 9.00 alle 13.00

Sirolo 071 9330572 dal 18 gennaio dalle 9.00 alle 13.00