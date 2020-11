E’ sempre più emergenza, allestito un nuovo spazio per i tamponi in auto

Gli Ospedali Riuniti di Ancona proseguono nell’ attività di contrasto sul fronte COVID-19 potenziando il servizio, già attivo per i pazienti in pre-ricovero, denominato COVID-19 Test - Drive Thru – Tampone in Auto, contribuendo alla domanda sempre crescente di tamponi da parte dell’utenza esterna.

La prestazione va prenotata attraverso il sito istituzionale dell’Azienda attraverso la piattaforma PRE-NOTA scegliendo il servizio “Tamponi COVID19 – Camper Esterno”. Gli utenti troveranno tutte le informazioni al momento della prenotazione : documentazione necessaria (prescrizione in carta libera del MMG), disponibilità orari ( per una offerta indicativa di 50 tamponi a settimana), pagamento (effettuabile esclusivamente tramite POS), ritiro referti (tempi indicativamente necessari 48h-72h), spedizione fattura. La postazione Camper Drive –Thru degli “Ospedali Riuniti Ancona”, si trova all’interno del parcheggio visitatori di fronte la palazzina della facoltà di Medicina ed il percorso da seguire è segnalato con l’immagine sottostante.