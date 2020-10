Contagi al porto, tamponi rapidi per i lavoratori di Fincantieri

Fincantieri Ancona, accordo azienda-sindacati-Asur per effettuare 50 tamponi rapidi a settimana ai lavoratori. È quanto emerso dal tavolo provinciale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro che si è riunito ieri pomeriggio in videoconferenza. Alla riunione hanno partecipato, oltre ai segretari provinciali di Cgil, Cisl e Uil anche il direttore del personale di Fincantieri, la direzione dell'Area Vasta 2 ed i rappresentanti di Ispettorato del lavoro e Inail.

Nel corso del confronto, organizzato dalla Prefettura, è stata posta un'attenzione particolare sulla situazione dello stabilimento dorico di Fincantieri all'interno del quale sono stati rilevati recentemente casi di positività al Coronavirus tra i lavoratori, quasi tutti impiegati in ditte esterne che lavorano in appalto. A tal proposito l'azienda si è resa disponibile ad effettuare uno screening a campione sui dipendenti che lavorano nei propri cantieri attraverso l'esame di 50 tamponi rapidi antigenici a settimana. Sarà il personale della stessa Fincantieri a effettuare i prelievi che verranno poi inviati per l'esame a laboratori accreditati e autorizzati dalla Regione Marche. A quel punto l'Asur acquisirà i risultati dei prelievi e prenderà in carico gli eventuali casi positivi per la sorveglianza epidemiologica e il tracciamento dei contatti. «Le organizzazioni sindacali- spiega una nota della Prefettura di Ancona- hanno preso atto dell'iniziativa ritenendo che possa essere ulteriormente implementata».