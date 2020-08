Dieci nuovi contagi, calciatore dell'Osimana positivo: la squadra va in quarantena

Sono 10 i nuovi contagi da Covid nelle Marche. A comunicarlo, nel consueto aggiornamento delle 9, è il Gores che spiega come nelle ultime 24 ore sono stati processati 1.658 tamponi, di cui 1.076 nel percorso delle nuove diagnosi e 582 tra i guariti. Dei 10 positivi, 3 sono residenti in provincia di Ancona, 5 nel Pesarese, uno nel Fermano e uno fuori regione.

Tra i casi ad Ancona, si deve purtroppo segnalare la positività di un calciatore dell’Osimana: l’intera squadra, che ha da poco cominciato la preparazione in vista del campionato di Promozione, ora è in isolamento. Si tratta di un giocatore che ha trascorso il Ferragosto in vacanza insieme agli amici e che, al rientro, ha avuto febbre e sintomi tali da convincersi a sottoporsi a un tampone. L’esito è stato positivo.

Subito ha avvisato la sua società che ha immediatamente sospeso gli allenamenti: decine tra giocatori, tecnici e dirigenti ora dovranno effettuare il tampone nella speranza di aver scongiurato il contagio.