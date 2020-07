Torna il Coronavirus ad Ancona, 6 casi positivi: impennata di contagi nelle ultime 24 ore

Torna il Coronavirus ad Ancona: 6 casi positivi nelle ultime 24 ore nella provincia dorica. Lo rende noto il Gores, secondo cui sono 21 i contagi nelle Marche, sulla base dei 1012 tamponi effettuati, di cui 504 nel percorso nuove diagnosi e 508 nel percorso guariti.

Dei 21 positivi, 15 sono in provincia di Pesaro-Urbino: 5 riconducibili al focolaio di Montecopiolo, un tampone su un paziente sintomatico, 3 tamponi per accesso a strutture o prestazioni sanitarie, un rientro dall’estero e 5 nei controlli di routine su operatori sanitari. Altri 6 casi positivi sono emersi in provincia di Ancona: sono tutti contatti stretti di un caso accertato e sono già stati posti in isolamento domiciliare.