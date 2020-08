Grecia, Spagna, Croazia e Malta: tampone obbligatorio per chi rientra dall'estero

Tamponi obbligatori per i marchigiani che rientrano da Grecia, Spagna, Croazia e Malta. Lo ha stabilito il Governo con un’ordinanza del Ministero della Salute, secondo cui chi torna in Italia dai 4 Paesi, dal 13 agosto in poi, dovrà sottoporsi a test molecolare o antigenico da effettuarsi con tampone entro 48 ore dall'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine e, in attesa del responso, dovrà sottoporsi all'obbligo dell'isolamento fiduciario presso la propria abitazione.

Le misure, spiega l’Asur in una nota firmata dalla direttrice generale Nadia Storti, «si applicano esclusivamente ai cittadini che provengono dai Paesi esteri sopra menzionati. L’Azienda Sanitaria Unica Regionale, a seguito dell'ordinanza diramata stamane, ha già fornito ai propri territori e alle strutture interne ed esterne le indicazioni necessarie per predisporre percorsi chiari e di facile accesso ai cittadini. Nello specifico, coloro che rientrano da questi Paesi potranno contattare telefonicamente e via email gli Uffici relazioni con il pubblico (Urp) e i Dipartimenti di prevenzione del proprio territorio di residenza, trovando tutte le informazioni sul sito www.asurmarche.it».