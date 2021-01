Tamponi: per docenti, studenti e personale scolastico non serve prenotare

Tamponi gratis e senza prenotazione per studenti, docenti e personale scolastico. La Regione Marche, che (curva epidemiologica permettendo) conta di riaprire l’attività in presenza nelle superiori al 50% già da lunedì prossimo, ha deciso di aprire le porte dello screening a chi si prepara a tornare in aula. L’annuncio è arrivato dall’assessore regionale alla sanità, Filippo Saltamartini: «Non apriremo postazioni nuove, ma daremo la possibilità di poter usare gli appuntamenti già in essere in modo tale che studenti, docenti e personale possano effetturare il tampone antigenico rapido semplicemente presentandosi».

Dove e quando

Posti e date precise, ma proprio per questo non ci sarà neppure l’obbligo di residenza. Dal 20 al 22 gennaio chi vive nell’Area Vasta 2 potrà effettuare il test nelle aree già predisposte per lo screening di massa di Falconara (PalaBadiali), Osimo (Palabaldinelli) e Castelfidardo (Palasport). Il 26 gennaio sarà possibile presentarsi nell’area screening di Loreto.

Vaccini

L’assessore ha anche annunciato l’arrivo, previsto per domani, di 10.530 dosi di vaccino Pfitzer con le quali si completerà il richiamo. Tra il 25 e il 27 gennaio previsto l’arrivo di 1.700 dosi della “Moderna”.