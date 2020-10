Covid al liceo, studentessa positiva al tampone: classe di 29 alunni in quarantena

Il Covid entra di nuovo a scuola. Un’intera classe del liceo Rinaldini (indirizzo Scienze Umane) è in quarantena per un caso di Coronavirus: si tratta di una studentessa del secondo anno che è risultata positiva al tampone dopo aver accusato sintomi influenzali. Subito ne è stata data comunicazione all’Asur che ha disposto la quarantena per 29 alunni. Per loro, la dirigente scolastica ha attivato la didattica a distanza fino al 22 ottobre.

Ormai sono pochissime le scuole della città risparmiate dal Covid. L’ultimo caso era stato segnalato alle elementari Maggini dove un’intera classe è stata collocata in isolamento. Altri positivi, con conseguente quarantena per alunni e insegnanti, alla primaria De Amicis, all’istituto comprensivo Cittadella-Hack e alla media Conero. Casi positivi si sono verificati anche all’Istvas e in due occasioni al Savoia-Benincasa.

Anche fuori provincia la situazione è critica, sia a Falconara, sia a Jesi dove è scattata la quarantena per 4 classi all'istituto comprensivo Federico II.