Coronavirus nella scuola primaria, vanno in quarantena sette classi su nove

ANCONA - Sette classi su nove in quarantena alla scuola primaria di Pietralacroce. “Sì, abbiamo avuto dei casi Covid tra alunni e operatori scolastici, ma sono pochissimi. Meno delle dita di una mano” ha spiegato la dirigente scolastica Maria Costanza Petrini. “A queste quarantene si è arrivati per via dei tracciamenti messi in atto dal Dipartimento di prevenzione in collaborazione con il referente Covid dell’istituto”. Le quarantene si sono accumulate negli ultimi due giorni e i genitori ne hanno avuto via via notizia tramite il registro scolastico digitale. Tra i positivi, secondo quanto è stato possibile ricostruire, ci sarebbe un operatore scolastico che, per svolgere la propria attività, sarebbe entrato in contatto con diverse classi. Contatti che risalirebbero comunque ad alcuni giorni fa, poi il sistema di tracciamento ha fatto il resto. Ecco dunque le misure precauzionali: “Ora avrò solo due sole classi in presenza- ha spiegato ancora la Petrini- ma ci saranno anche molti insegnanti disponibili, questo perché non sono entrati in contatto con i casi Covid appurati e quindi non sono dovuti andare in quarantena”.

Ai genitori le ultime comunicazioni sono arrivate nel pomeriggio di ieri e quattro delle sette classi inizieranno proprio oggi la didattica a distanza.“Stiamo lavorando tantissimo sulla sicurezza- ha precisato la dirigente scolastica- facciamo ingressi e uscite scaglionate, abbiamo una precisa organizzazione interna nell’uso degli spazi comuni, usiamo il giardino quando si può stare all’aperto e differenziamo gli spazi creativi”.