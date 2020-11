Corinaldo, Coronavirus nella scuola dell’infanzia: quarantene e sanificazioni

Il comune di Corinaldo e l’Istituto comprensivo cittadini comunicano che, nelle ultime giornate, si è verificato un caso di positività da Covid-19 nella scuola dell’infanzia “A. Veronica”. La scuola ha così comunicato agli studenti e al personale scolastico, interessato dalla rete dei contatti stretti, di mantenersi all’interno di un regime di quarantena fiduciaria. Attualmente restano a casa una sezione della scuola e alcuni docenti di quella classe.

Nel frattempo, dopo le prime attività di sanificazione straordinaria effettuate, la scuola è regolarmente aperta e continuano a svolgersi le attività didattiche in presenza per tutti i bambini e per il personale scolastico non interessato dalla quarantena fiduciaria.