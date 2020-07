Covid-19 nelle Marche, 17 nuovi positivi ma nessuna vittima nelle ultime 24 ore

Non si sono registrate vittime nelle Marche nelle ultime 24 ore. Il Gores ha comunicato che i decessi da inizio emergenza restano 987 (589 uomini e 398 donne): 523 a Pesaro Urbino, 214 ad Ancona, 164 a Macerata, 65 a Fermo, 13 ad Ascoli Piceno e otto provenienti da fuori regione. L'età media delle vittime, che quasi nel 95% dei casi presentavano patologie pregresse, era di 80 anni e mezzo. I contagi salgono a 6.855 (+17) di cui 5.738 dimessi/guariti (+7), 125 in isolamento domiciliare (+9) e cinque ricoverati (+1). Sono 17 invece i nuovi positivi registrati nella nostra Regione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tutti in reparti non intensivi: uno a Macerata, uno a Malattie infettive di Ancona Torrette, due a Malattie infettive di Pesaro Marche Nord ed, infine, una donna trovata positiva dopo il parto ricoverata a Ostetricia-Ginecologia di Pesaro Marche Nord. I casi positivi sono 1.886 in provincia di Ancona (+3), 2.794 a Pesaro Urbino (+11), 1.162 a Macerata (=), 476 a Fermo (=) e 299 ad Ascoli Piceno (+3). I casi/contatti in isolamento domiciliare sono 951 (+47) di cui 31 operatori sanitari: 267 ad Ancona, 448 a Pesaro Urbino, 144 a Macerata, 53 a Fermo e 39 ad Ascoli Piceno.