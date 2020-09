Coronavirus, 15 nuovi contagiati: tra loro anche una persona tornata dalla Germania

Sono 15 i nuovi casi positivi al Coronavirus nelle ultime 24 ore. Lo comunica il Gores, oggi 8 settembre 2020. Sono stati testati 1.216 tamponi: 747 nel percorso nuove diagnosi e 469 nel percorso guariti. Ieri i positivi erano stati 6 su 348 test effettuati.

Dei 15 nuovi casi 4 sono stati rilevati in provincia di Ancona dove i contagi salgono a 1.973, 4 ad Ascoli (381), 4 a Macerata (1.233), 2 a Fermo (532) e uno a Pesaro (2.993). Questi casi comprendono 5 rientri dall'estero (Albania, Germania, Ucraina), un rientro dalla Sardegna, 5 soggetti sintomatici, 3 contatti in ambito domestico e un contatto stretto di caso positivo. Dall’inizio emergenza i contagiati nelle Marche sono 7.367 su 127.112 campioni esaminati.

Nella regione sono stazionari i ricoveri, mentre aumenta il numero di pazienti in isolamento domiciliare. Sono saliti a 7.384 i casi positivi (+15) in regione: 5.999 dimessi/guariti (+5), 380 pazienti in isolamento domiciliare (+10) e 17 ricoverati (stazionari). Tra questi ultimi, una persona è in terapia intensiva all’ospedale di Torrette, mentre sono 16 le persone ricoverate in reparti non intensivi: 10 a Torrette, due a Marche Nord e 4 a Fermo. I casi/contatti in isolamento domiciliare tornano sopra quota 2.000. Oggi sono 2.089 (+94) di cui 35 operatori sanitari: 601 ad Ancona (+49), 741 a Pesaro (+25), 304 a Macerata (+8), 238 a Fermo (-6) e 205 ad Ascoli (+18).