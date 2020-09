Covid-19, nelle Marche 17 nuovi casi di contagio: la mappa completa

Nelle Marche sono 17 i casi positivi al Coronavirus rilevati nelle ultime 24 ore (lunedì). Il Gores comunica che sono stati testati 550 tamponi: 420 nel percorso nuove diagnosi e 130 nel percorso guariti. Dei 17 nuovi casi sei sono stati rilevati in provincia di Ascoli Piceno dove i contagi salgono a 496, tre a Fermo (563), tre a Macerata (1.275), due ad Ancona (2.039) e tre fuori regione.

Contagi zero invece in provincia di Pesaro Urbino (3.085). I nuovi positivi comprendono cinque rientri dall'estero (Kosovo, Romania e Camerun), sei contatti in ambito domestico, tre soggetti sintomatici, un contatto stretto di caso positivo e due casi in fase di verifica. Ieri i contagi erano stati 31 con 921 campioni esaminati. Da inizio emergenza, esclusi i focolai di Montecopiolo e dell'Hotel House di Porto Recanati, nelle Marche si registrano 7.734 contagi su 136.864 test effettuati.