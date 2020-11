Arrivano i primi risultati dal Comune, 9 positivi e 7 con sintomi: test rapido molecolare

Nel Comune di Ancona ci sono i primi risultati: sono 9 i positivi al Coronavirus accertati e 7 con sintomi in attesa di tampone. Sono inoltre in smart working alcuni dipendenti che non hanno sintomi pur avendo avuto contatti con colleghi positivi. «Ieri è proseguita l'attività di monitoraggio rispetto ai dipendenti che hanno contratto il Covid, a quelli che manifestano sintomi e sono in attesa di tampone, a quelli che sono in quarantena cautelativa avendo avuto rapporti con colleghi ora risultati positivi. È opportuno evidenziare come questa attività viene svolta con un tracciamento interno che vuole anticipare il lavoro del servizio sanitario, competente in materia. spiega il direttore generale Maurizio Bevilacqua - Cerchiamo di guadagnare tempo a tutela della salute dei lavoratori e dei cittadini che frequentano gli uffici».

L'amministrazione comunale ha inoltre deciso di sottoporre tutti i dipendenti a test rapido molecolare, con frequenza bisettimanale, partendo dai servizi che hanno contatti con il pubblico. «Una ulteriore iniziativa a tutela dei lavoratori e della cittadinanza è che, in attesa dello screening, è stato notevolmente incrementato lo smart working».