Osimana, secondo giocatore positivo al Covid: «Attendiamo l'esito di tutti i tamponi»

C’è un altro calciatore positivo nell’Osimana: è un ragazzo che ha viaggiato in auto con Alessandro Castorina, contagiato nei giorni scorsi durante una vacanza in Sardegna con Andrea Zenga, anche lui positivo al Covid.

A darne notizia, in una nota, è la stessa Usd Osimana: «Nella mattinata sono arrivati i primi esiti dei tamponi effettuati dal gruppo dei giocatori. Purtroppo, pur nelle numerose risposte negative, c’è un nuovo “positivo”. Il ragazzo sta bene, non presenta alcun sintomo ed era uno dei due elementi, sui quali temevamo la positività, in quanto avevano viaggiato in auto con Castorina, da Marcelli dove risiedevano con la famiglia. Ci auguriamo che quanto prima vengano comunicati gli esiti a tutti gli interessati e soprattutto che non giungano altre brutte notizie».

Poi una precisazione del club: «Usd Osimana comunica altresì che, a seguito del Comunicato emesso dalla Federazione nella serata di ieri, nella quale si affermava la fine della quarantena in caso di tampone negativo su situazioni simili alla nostra, abbiamo interpellato la stessa Asl, la quale ha smentito categoricamente, confermando la quarantena obbligatoria di 14 giorni per tutti coloro abbiano avuto un rapporto diretto con il contagiato. Tanto dovevamo alle altre società».