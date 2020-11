Da inizio emergenza oltre 15mila positivi nelle Marche, questa la mappa dei contagi

In calo il numero di casi positivi al Coronavirus rilevati nelle ultime 24 ore nelle Marche, ma con molti meno tamponi. Il servizio Sanità della Regione comunica che nelle ultime 24 ore sono stati esaminati 1.773 campioni: 1.184 nel percorso nuove diagnosi e 589 nel percorso guariti. I positivi sono 373 di cui 75 nella provincia di Macerata dove i contagi salgono a 3.040, 152 ad Ancona (4.334), 58 a Pesaro-Urbino (3.843), 50 a Fermo (1.639), 25 ad Ascoli Piceno (1.779) e 13 da fuori regione (542). I nuovi casi comprendono 55 sintomatici, 88 contatti in setting domestico, 82 contatti stretti di casi positivi, 10 contatti in setting lavorativo, 19 contatti in ambienti di vita/divertimento, cinque contatti in setting assistenziale, 13 contatti in setting scolastico/formativo e tre screening percorso sanitario, mentre per altri 98 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Ieri i nuovi positivi erano stati 683 con 1.934 test effettuati mentre, da inizio emergenza, i contagi nelle Marche superano quota 15.000: sono 15.177 con 190.758 tamponi esaminati.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.