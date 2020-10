Oltre 150 ricoveri e altre due vittime, il bollettino di oggi 22 ottobre 2020

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore si sono verificati due decessi. Presso l'ospedale di Ascoli Piceno si è verificato il decesso di una signora di 94 anni residente ad Ascoli Piceno che presentava patologie pregresse. Presso l'Azienda Ospedali Riuniti Marche Nord di Pesaro è deceduto un signore di 93 anni residente a Gabicce Mare che presentava patologie pregresse.

Per quanto riguarda i ricoveri negli ospedali marchigiani, il numero è salito a 152. Tra questi 133 sono in terapia non intensiva e 19 in quella intensiva. I dimessi o guariti da inizio emergenza sono 6.570 mentre le persone in isolamento domiciliare sono 2.472. Ricordiamo invece che i positivi registrati nelle ultime 24 ore sono stati ben 321, mai così tanti dall'inizio dell'emergenza Covid-19.