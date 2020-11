Violano il coprifuoco o escono dal proprio comune, 23 multe nel fine settimana

Fermati, non hanno saputo giustificare il fatto di essere in giro dopo le 22, orario in cui scatta il coprifuoco per le regioni in area arancione come le Marche (LE REGOLE) o di trovarsi in un comune che non fosse quello di residenza o domicilio. Per questo i controlli dei carabinieri di Ancona hanno portato a multare 23 anconetani, che dovranno tutti pagare 280 euro di multa se lo faranno entro i primi 5 giorni, altrimenti saranno 400 totali.