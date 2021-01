Il Coronavirus continua ad uccidere e lo fa senza sosta: al 19 morti nelle Marche

Dopo l’aumento dei positivi di oggi, altre 19 vittime del Covid nelle Marche. Dalla tabella del Servizio Sanità della Regione si evince che i morti, i quali presentavano patologie pregresse, sono così distribuiti sul territorio: a San Benedetto del Tronto una donna di 99 anni domiciliata a Monte San Giusto (Mc); a Civitanova Marche un 71enne di Caldarola (Mc), un 76enne di Potenza Picena (Mc) e una 90enne di Potenza Picena; al Marche Nord di Pesaro una 93enne pesarese, un 79enne pesarese, una 91enne di Mercatello sul Metauro (Pu), una 45enne di Mondolfo (Pu) e una 84enne pesarese; a Fossombrone un 89enne di Porto Sant'Elpidio (Fm); a Senigallia una 88enne e un 88enne senigalliesi, una 61enne di Trecastelli (An) e una 59enne di Arcevia (An); all'Inrca di Ancona una 94enne di Falconara Marittima (An) e al Torrette Ancona un 84enne di Arcevia, un 55 di Roccafluvione (Ap), una 73enne di Falconara Marittima (An) e un 79enne di Monsampolo del Tronto (Ap). Il totale delle vittime sale quindi a 1.634, con un'eta' media di 81 anni e che nel 95,5% dei casi presentava pregresse patologie.

La provincia più colpita resta Pesaro Urbino (692), seguono Ancona (386), Macerata (277), Fermo (128) e Ascoli Piceno (137). Le vittime fuori regione sono 14.