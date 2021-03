Covid, nelle Marche altre 11 vittime: 6 solamente nella provincia di Ancona

ANCONA - Altre 11 vittime nelle Marche a causa del Covid-19, tutte con patologie pregresse. Il servizio Sanità della Regione comunica che ieri, martedì 2 marzo, quattro persone sono decedute all'Inrca di Ancona (tre donne di Camerano di 95, 106 e 91 anni ed una anconetana 94enne), due a Pesaro Marche Nord (due uomini di Pesaro e Pennabilli rispettivamente di 81 e 91 anni), una a Jesi (un 88enne di San Paolo di Jesi), una all'Inrca di Fermo (un 85enne di Porto Sant'Elpidio), una all'ospedale Covid di Civitanova Marche (una 75enne di Civitanova Marche), una alla Rsa Galantara di Pesaro (una 81enne pesarese) ed una al Torrette di Ancona (un 79enne di Osimo). Il bilancio delle vittime da inizio emergenza sale a 2.286: 1.290 uomini e 996 donne con un'età media di 82 anni che, nel 96,1% dei casi, presentavano patologie pregresse. A Pesaro Urbino sono decedute 850 persone, ad Ancona 629, a Macerata 384, a Fermo 222, ad Ascoli Piceno 181 mentre sono 20 le vittime provenienti da fuori regione. Per quanto riguarda i contagi oggi sono saliti a 68.718 (+415) di cui 56.671 dimessi/guariti (+612), 9.124 in isolamento domiciliare (-212) e 648 ricoverati (-1). I pazienti in terapia intensiva salgono da 74 a 78: 22 a Pesaro Marche Nord, 18 ad Ancona Torrette (+1), 12 all'ospedale di Jesi (+1), 12 all'ospedale Covid di Civitanova Marche, cinque a Fermo (+2) e nove a San Benedetto del Tronto.

Aumentano anche i ricoveri nelle aree semi intensive che passano da 160 a 165 (52 a Marche Nord, 20 ad Ancona Torrette, 23 a Senigallia, 12 a Jesi, otto a Macerata, 28 all'ospedale Covid di Civitanova Marche, 12 a Fermo, nove a San Benedetto del Tronto ed uno ad Ascoli Piceno), mentre scendono da 415 a 405 quelli nei reparti non intensivi (25 a Marche Nord, 79 ad Ancona Torrette di cui quattro in Pediatria, 50 all'Inrca di Ancona, 19 all'Inrca di Fermo, cinque a Pesaro Spdc, 52 a Jesi, otto a Senigallia, 41 a Macerata, 14 all'ospedale Covid di Civitanova Marche, 18 a Camerino, 24 a Fermo, 38 a San Benedetto del Tronto, 13 ad Ascoli Piceno e 19 alla Casa di Cura Villa Serena). I casi ospitati in strutture territoriali salgono a 203 (+1) mentre quelli in Pronto soccorso, in attesa di ricovero, a 101 (+18) di cui 24 al Torrette, 18 a Civitanova Marche, 17 a Jesi e 13 a Macerata. Dei 415 contagi odierni 76 sono stati rilevati in provincia di Macerata dove i positivi da inizio emergenza salgono a 14.135, 194 ad Ancona (22.167), 67 a Pesaro-Urbino (15.058), 14 a Fermo (7.437), 43 ad Ascoli Piceno (7.353) e 21 fuori regione (2.568). Dopo qualche giorno di calo tornano ad aumentare i casi-contatti in isolamento domiciliare. Sono 20.753 (+652): 14.785 asintomatici e 5.968 sintomatici. Sono 2.777 a Pesaro Urbino, 10.838 ad Ancona, 3.680 a Macerata, 1.533 a Fermo e 1.925 ad Ascoli Piceno. In quarantena anche 425 operatori sanitari.