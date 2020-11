Nelle Marche 1 positivo ogni 4 test, sono 490 i nuovi contagi su 1.956 tamponi

Nelle Marche 490 nuovi contagi con 1.956 tamponi. Il servizio Sanità della Regione comunica che nelle ultime 24 ore sono stati testati 2.001 tamponi: 1.956 nel percorso nuove diagnosi e 45 nel percorso guariti. I positivi sono, appunto, 490 di cui 99 in provincia di Macerata dove i casi positivi salgono a 6.412, 114 ad Ancona (8.427), 103 a Pesaro-Urbino (5.741), 58 a Fermo (3.302) 72 ad Ascoli Piceno (3.750) e 44 da fuori regione (931). Il rapporto odierno positivi/tamponi si attesta intorno al 25% mentre ieri era al 24,5% (519 casi con 2.115 test), mercoledi' al 26% (448 casi con 1.721 test), martedi' al 28,8% (351 casi con 1.220 test) e lunedi', infine, al 25,4% (161 casi con 633 test).

I nuovi casi comprendono 66 sintomatici, 123 contatti in setting domestico, 149 contatti stretti di casi positivi, 20 contatti in setting lavorativo, 22 contatti in ambienti di vita/socialita', tre contatti in setting assistenziale, 14 contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione e 12 screening percorso sanitario mentre per altri 81 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Da inizio emergenza nelle Marche i casi positivi salgono a 28.563 su 235.330 campioni esaminati.