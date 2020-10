Sono 66 i nuovi contagi nelle Marche, questa la mappa completa

MARCHE - Con una nota Regione Marche fa sapere che i nuovi contagiati nelle ultime 24 ore sono 66, e non 64 come comunicato in precedenza. Nello specifico la differenza dei due casi in più si riferisce a due positivi riscontrati fuori regione e che sono in fase di verifica per quanto riguarda l'origine del contagio. I dati relativi ai nuovi positivi distribuiti per provincia restano invariati.

