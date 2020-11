Marche area gialla, intanto nelle ultime 24 ore è record di positivi: quasi 700

Nelle Marche quasi 700 contagi in più nelle ultime 24 ore. Il servizio Sanità della Regione comunica che sono stati testati 3.349 tamponi: 2.348 nel percorso nuove diagnosi e 1.001 nel percorso guariti. Dei 698 nuovi casi in più 101 sono stati registrati nella provincia di Macerata dove i positivi salgono a 3.385, 212 ad Ancona (4.895), 79 a Pesaro-Urbino (4.019), 131 a Fermo (1.873), 157 ad Ascoli Piceno (2.184) e 18 da fuori regione (603).

I casi odierni comprendono 101 soggetti sintomatici, 155 contatti in setting domestico, 197 contatti stretti di casi positivi, 30 contatti in setting lavorativo, sei rientri dall'estero (Romania, Marocco, Perù, Bangladesh), 42 contatti in ambienti di vita/divertimento, otto contatti in setting assistenziale, 29 contatti in setting scolastico/formativo e nove screening percorso sanitario mentre per altri 121 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Ieri i contagi erano stati 653 con 2.267 tamponi. Da inizio emergenza i casi positivi salgono a 16.959 su 197.050 campioni esaminati.